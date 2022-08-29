В США объяснили, что происходит на юге Украины и начали ли ВСУ уже наступать

Украинская армия начала операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления. Об этом заявили два высокопоставленных американских чиновника, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Формирующие операции являются обычной военной практикой перед наступлением и включают нанесение ударов по системам вооружения, командованию и управлению, складам боеприпасов и другим целям, чтобы подготовить поле боя для запланированных наступлений.

По словам чиновников, которые были ознакомлены с разведывательной информацией, Вашингтон считает, что долгожданное контрнаступление ВСУ будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.

По словам высокопоставленного американского чиновника, планы появились после того, как война России в Украине перевалила за полугодичный рубеж, при этом американские аналитический данные показывают, что Россия смогла перебросить на фронт меньше подразделений, чем предполагалось изначально и с живой силой в РФ есть сложности, как и раньше.

По словам чиновника, многие из существующих подразделений — которые Россия организует в боевые тактические группы (БТГ), состоящие из пехоты, танков, артиллерии и ПВО — развернуты ниже штатной численности, а некоторые даже в два раза меньше.

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