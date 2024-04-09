В США обнаружили, что российская пропаганда приводит к большим потерям армии РФ

Российская пропаганда, пытающаяся показать армию РФ в несколько раз более боеспособной, чем украинские силы, приводит к большим потерям российской пехоты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны.



ВСУ наносит урон армии РФ. Фото из открытых источников

Российские военные блоггеры недавно обсудили проблемы, с которыми сталкивается российская армия на войне в Украине. По их словам, российская пропаганда активно сосредоточилась и распространяет кадры с уничтожением украинской бронетехники с лета 2023 года, тогда как Россия постоянно повторяет эти ошибки и теряет еще больше техники и людей.

"Реальность российских солдат на территории Украины кардинально отличается от разговоров, которые распространяются в российском информационном пространстве… Россия лжет себе о потерях, которые она понесла в войне", — сообщают слова россиянина в отчете Института изучения войны.

По словам российского военного блоггера, россияне смеются над контрнаступлением Украины, а затем получают в несколько раз большие потери на Авдеевском направлении.

Другой милблогер указывает, что из-за влияния пропаганды, указывающей на якобы более сильную боеспособность россиян, они используют опасную тактику. В частности, российская пехота попадает на передовые позиции верхом на бронетранспортерах, что становится легкой целью для украинских беспилотников и приводит к большим потерям армии РФ. Российский военный блоггер назвал такую тактику "чрезвычайно безумной", а другой объясняет, что украинские силы значительно сократили количество российской техники, поэтому это единственный способ доставить пехоту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне решили укрыться под своим танком от атаки дронов. Видео с их попыткой попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутных войсках, который объяснил, чего не хватает Украине для победы в войне.