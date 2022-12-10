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В США назвали главную причину – зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам

В ISW считают, что российский диктатор хочет выиграть для своей армии время

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Постоянные призывы к переговорному процессу российского президента Путина преследуют две цели – изолировать Украину от поддержки западных партнеров и, если переговоры возобновятся, выиграть время для российской армии, которой критически важно отдохнуть и восполнить запасы в оружии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В США назвали главную причину – зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, что Путин хочет лишить Украину инициативы, дав возможность российским войскам перегруппироваться. 

При этом в ISW прогнозируют, что никакого соглашения о прекращении огня достигнуто не будет, потому как Украина не намерена идти на ультимативные требования Кремля и будет продолжать контрнаступление. 

Что касается реальной возможности сторон сесть за стол переговоров, что в Институте изучения войны считают, что для этого нужно время. Пока что ни Украины, ни Россия не готовы предметно обсуждать мирное соглашение.                                                                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" - США дали согласие Украине на удары дронами по России, есть только одно условие, – The Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Согласны ли с заявлениями Кулебы и Зеленского? Какие территории нам, скорее всего, придется отвоевывать, а о каких – договариваться? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-9?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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