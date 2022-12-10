В США назвали главную причину – зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам

Постоянные призывы к переговорному процессу российского президента Путина преследуют две цели – изолировать Украину от поддержки западных партнеров и, если переговоры возобновятся, выиграть время для российской армии, которой критически важно отдохнуть и восполнить запасы в оружии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, что Путин хочет лишить Украину инициативы, дав возможность российским войскам перегруппироваться.

При этом в ISW прогнозируют, что никакого соглашения о прекращении огня достигнуто не будет, потому как Украина не намерена идти на ультимативные требования Кремля и будет продолжать контрнаступление.

Что касается реальной возможности сторон сесть за стол переговоров, что в Институте изучения войны считают, что для этого нужно время. Пока что ни Украины, ни Россия не готовы предметно обсуждать мирное соглашение.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Согласны ли с заявлениями Кулебы и Зеленского? Какие территории нам, скорее всего, придется отвоевывать, а о каких – договариваться? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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