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В США дали совет Путину из-за увеличения численности российской армии

Джон Кирби дал совет президенту России Владимиру Путину, увеличившему численность вооруженных сил России.

сегодня, 11:00
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Белого дома и координатор коммуникаций по национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на информацию, что Россия увеличила количество своих войск. По мнению Кирби Путин таким образом еще раз подтвердил, что разбрасывается российскими гражданами, как "мясом" на войне.

В США дали совет Путину из-за увеличения численности российской армии

Кирби дал совет президенту России Владимиру Путину. Фото из открытых источников

Во время брифинга Джон Кирби подверг критике Путина за продолжение российской агрессии в Украине и увеличение численности армии РФ.


"Здесь нет сомнений, что он (Путин) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине", — сказал Кирби и добавил, что россияне попытаются захватить еще больше украинских территорий.

Кирби отмечает, что Путин и его войска не могут сравниться с украинскими силами в эффективности и помощи от западных партнеров, поэтому пытается это компенсировать за счет жизни граждан России, которых бросает на войну в Украине.

"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и дальше будут сталкиваться", — отметил Кирби и добавил, что США советует Путину отказаться от войны в Украине и вывести свои войска с оккупированных территорий.

Напомним, что Путин подписал указ, согласно которому численность вооруженных сил России увеличилась с 1,32 млн до 2,2 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского раскритиковали неэффективность санкций против России и указали на двойные стандарты против Кремля.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны Рустем Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров после окончания войны. По словам Умерова, поражение России в войне является лишь первым шагом к миру.



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