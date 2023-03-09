В США дали ответ, продолжит ли Россия наступление, в случае захвата Бахмута

В России вероятно нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на заявление владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.

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"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", — заявили в ISW.

Поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута наступление россиян в этом направлении завершится.

Среди других заявлений ISW: владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, и это утверждение согласовывается с имеющимися визуальными доказательствами. Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное правительству вооруженное формирование, объявленное добровольным подразделением через российскую государственную энергетическую компанию "Газпром". Официальный представитель США опроверг информацию разведки США о том, что проукраинская группа саботировала газопровод "Северный поток" в сентябре 2022 года. Немецкие и польские официальные лица объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что укрепит возможности Украины по контрнаступлению в условиях больших потерь российских танков. Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск — Святово — Кременная. Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить оцепление города так и не удалось.

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