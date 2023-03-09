logo

BTC/USD

21701.81

ETH/USD

1533.99

LTC/USD

82.93

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США дали ответ, продолжит ли Россия наступление, в случае захвата Бахмута
commentss НОВОСТИ Все новости

В США дали ответ, продолжит ли Россия наступление, в случае захвата Бахмута

В ISW уверены, что у россиян нет резерва для продолжения наступления в случае захвата Бахмута

сегодня, 07:27
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В России вероятно нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

В США дали ответ, продолжит ли Россия наступление, в случае захвата Бахмута

Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на заявление владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", — заявили в ISW.

Поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута наступление россиян в этом направлении завершится.

Среди других заявлений  ISW: владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, и это утверждение согласовывается с имеющимися визуальными доказательствами. Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное правительству вооруженное формирование, объявленное добровольным подразделением через российскую государственную энергетическую компанию "Газпром". Официальный представитель США опроверг информацию разведки США о том, что проукраинская группа саботировала газопровод "Северный поток" в сентябре 2022 года. Немецкие и польские официальные лица объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что укрепит возможности Украины по контрнаступлению в условиях больших потерь российских танков. Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск — Святово — Кременная. Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить оцепление города так и не удалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему россияне спешат с наступлением до апреля – какая сейчас стоит задача перед ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало — какую главную задачу выполнял и выполняет Бахмут – как перехитрили россиян украинские генералы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!