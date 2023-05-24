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В соцсетях сообщают об атаке на уникальный разведкорабль РФ

Разведывательный корабль России "Иван Хурс" мог быть атакован дронами после прохода пролива Босфор

сегодня, 13:44
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня в соцсетях появилась информация об атаке дронами первого разведывательного российского корабля "Иван Хурс". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В соцсетях сообщают об атаке на уникальный разведкорабль РФ

Разведывательный корабль России "Иван Хурс". Фото: kchf ru

Пока никакой официальной информации об этом инциденте не поступало. Как пишут в соцсетях, корабль был атакован морскими дронами после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра.


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Утверждается, что морякам якобы удалось отразить атаку и судно никаких повреждений не получило.

"Иван Хурс" — первое серийное разведывательное судно связи РФ. С помощью него можно вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. И как пишут российские источники, даже следить за компонентами американской системы ПРО. Он входит в состав Черноморского флота России и был спущен на воду в мае 2017 года. При этом в Минобороны РФ засекретили данные о составе бортового радиотехнического вооружения.

По данным на 24 мая российские войска потеряли в войне в Украине 18 катеров и кораблей. Одной из самых знаковых из них стало затопление флагмана ЧФ РФ — крейсера "Москва", которое случилось 13 апреля 2022 года. Интересно, что "Москва" стала самой дорогой военной потерей России в войне против Украины — остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Отметим, сегодня также непонятные вещи происходили с Крымским мостом, на которым заметили густой дым. Сначала оккупанты не сообщили в чем дело, но проезд по мосту перекрыли, а лишь спустя некоторое время сообщили о том, что проводились военные учения. Из-за этого якобы и пришлось перекрыть движение по мосту.

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