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В системе "Шлях" зарегистрировали 50 тысяч военнообязанных, - Львовская ОВА

Они имеют право выехать за границу

сегодня, 12:28
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Автор:

Константин Куликов

В прошлом году в системе "Путь", дающей право на временный выезд за границу военнообязанным мужчинам, по всей стране было зарегистрировано 50 тысяч человек. Из них около 22 тысяч внесла Львовская ОВА. Об этом в эфире "Суспильне Львив" сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщают "Комментарии" со ссылкой на УП.

В системе "Шлях" зарегистрировали 50 тысяч военнообязанных, - Львовская ОВА

Посадовці та журналісти про черговий скандал

"Сегодня каждый знает, что мужчина призывного возраста для выезда в другую страну за "гуманитаркой" должен быть подан от благотворительной или общественной организации и внесен в информационную систему "ШЛЯХ". А каждый третий или пятый знает или слышал историю, что можно и не быть волонтером, а "выезд" – просто купить, — написал в своей колонке для УП Козицкий. — В то же время хочу подчеркнуть, что если госслужащий сознательно соглашался на денежные вознаграждения в обмен на содействие в выезде за границу мужчин призывного возраста, то ему точно не место во властных коридорах. В стенах Львовской областной военной администрации точно. Это моя принципиальная позиция".


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"Вероятно, именно Львовщина стала всеукраинским хабом по вписыванию имен волонтеров и псевдоволонтеров в эту базу", — предполагают журналисты.

По их данным право выезда за пределы Украины Львовская ОВА отменила для 234 человек.

– Это мужчины, которые не вернулись в течение разрешенных 30 дней. И это только те люди, о которых официально стало известно администрации. А о скольких еще неизвестно? Вот, например, за "разрешениями", предоставленными Полтавской ВГА, не вернулось 15% человек, — пишут журналисты.

Стоимость "решения" такого вопроса в Украине, по данным "Наших грошей", составляет 4000 условных единиц.

В это же время Украина готовится к контрнаступлению. По мнению экспертов, оно может состояться в течение 30-60 дней. А США отправили в Европу самолет "судного дня" — E-6B Mercury . Он имеет статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США. Именно поэтому его называют самолетом "судного дня". Он прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США.



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