В системе "Шлях" зарегистрировали 50 тысяч военнообязанных, - Львовская ОВА

В прошлом году в системе "Путь", дающей право на временный выезд за границу военнообязанным мужчинам, по всей стране было зарегистрировано 50 тысяч человек. Из них около 22 тысяч внесла Львовская ОВА. Об этом в эфире "Суспильне Львив" сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщают "Комментарии" со ссылкой на УП.

Посадовці та журналісти про черговий скандал

"Сегодня каждый знает, что мужчина призывного возраста для выезда в другую страну за "гуманитаркой" должен быть подан от благотворительной или общественной организации и внесен в информационную систему "ШЛЯХ". А каждый третий или пятый знает или слышал историю, что можно и не быть волонтером, а "выезд" – просто купить, — написал в своей колонке для УП Козицкий. — В то же время хочу подчеркнуть, что если госслужащий сознательно соглашался на денежные вознаграждения в обмен на содействие в выезде за границу мужчин призывного возраста, то ему точно не место во властных коридорах. В стенах Львовской областной военной администрации точно. Это моя принципиальная позиция".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Вероятно, именно Львовщина стала всеукраинским хабом по вписыванию имен волонтеров и псевдоволонтеров в эту базу", — предполагают журналисты.

По их данным право выезда за пределы Украины Львовская ОВА отменила для 234 человек.

– Это мужчины, которые не вернулись в течение разрешенных 30 дней. И это только те люди, о которых официально стало известно администрации. А о скольких еще неизвестно? Вот, например, за "разрешениями", предоставленными Полтавской ВГА, не вернулось 15% человек, — пишут журналисты.

Стоимость "решения" такого вопроса в Украине, по данным "Наших грошей", составляет 4000 условных единиц.

В это же время Украина готовится к контрнаступлению. По мнению экспертов, оно может состояться в течение 30-60 дней. А США отправили в Европу самолет "судного дня" — E-6B Mercury . Он имеет статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США. Именно поэтому его называют самолетом "судного дня". Он прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

