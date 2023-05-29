В сибирской школе отказались почтить память участников "СВО"

Директор школы № 12 города Тара Омской области РФ отказала "активистам" в установке на учебном учреждении мемориальной доски в память о погибшем на войне в Украине выпускнике. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на российский телеграмм-канал "Горюшко".

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По словам российских авторов, отказ был объяснен тем, что война (или как ее называют в РФ — СВО) не закончена, а значит одной мемориальной доской не обойдется. Директор заявила, что не хочет превратить всю школу в "мемориал".

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"Понимает, что спецоперация идёт по плану, поэтому запретила вешать новые памятные доски в память убитых участников СВО. Слишком много трупов среди учащихся, так ведь ещё дети и родители подумают, что их тоже тут учат, чтобы сделать табличку на входе. Это что же получается, директор школы не верит в скорую победу СВО, не верит "военкорам" и сводкам МО РФ? ", — комментирует инофрмацию Юрий Бутусов.

Тем временем, по данным Генштаба ВСУ, на сегодня в Украине уничтожено 207030 оккупантов, в том числе 430 уничтожено за последние сутки.

Тем временем, РДК "поздравил" российских пограничников.

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А российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом.

"Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, началась рвота. Ее мучает кашель", — сообщают российские медиа, ссылаясь на свои источники.



В частности, в марте прошлого года через несколько дней, как началось полномасштабное вторжение армии РФ на территорию Украины, Слава сделала заявление, что поддерживает войну.





