logo

BTC/USD

27696.50

ETH/USD

1892.84

LTC/USD

91.29

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В сибирской школе отказались почтить память участников "СВО"
commentss НОВОСТИ Все новости

В сибирской школе отказались почтить память участников "СВО"

Директор школы отказалась устанавливать мемориальную доску в память о погибшем в войне против Украины

29 мая 2023, 22:28
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Директор школы № 12 города Тара Омской области РФ отказала "активистам" в установке на учебном учреждении мемориальной доски в память о погибшем на войне в Украине выпускнике. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на российский телеграмм-канал "Горюшко".

В сибирской школе отказались почтить память участников "СВО"

Сообщение в соцсетях

По словам российских авторов, отказ был объяснен тем, что война (или как ее называют в РФ — СВО) не закончена, а значит одной мемориальной доской не обойдется.  Директор заявила, что не хочет превратить всю школу в "мемориал".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Понимает, что спецоперация идёт по плану, поэтому запретила вешать новые памятные доски в память убитых участников СВО. Слишком много трупов среди учащихся, так ведь ещё дети и родители подумают, что их тоже тут учат, чтобы  сделать табличку на входе. Это что же получается, директор школы не верит в скорую победу СВО, не верит "военкорам" и сводкам МО РФ? ", — комментирует инофрмацию Юрий Бутусов.

Тем временем, по данным Генштаба ВСУ, на сегодня в Украине уничтожено 207030 оккупантов, в том числе 430 уничтожено за последние сутки.

Тем временем, РДК "поздравил" российских пограничников

СБУ задержала депутата-коммуниста, наводившего российские ракеты

А российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом.

"Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, началась рвота. Ее мучает кашель", — сообщают российские медиа, ссылаясь на свои источники.

В частности, в марте прошлого года через несколько дней, как началось полномасштабное вторжение армии РФ на территорию Украины, Слава сделала заявление, что поддерживает войну. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!