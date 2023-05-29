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РДК "поздравил" российских пограничников

Русский добровольческий корпус уже практически на постоянной основе совершает рейды на территорию России

сегодня, 21:38
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Автор:

Константин Куликов

Бойцы Русского добровольческого корпуса заявили о новом переходе российско-украинской границы. Об этом сообщают "Комментарии".

РДК "поздравил" российских пограничников

Бойцы РДК

"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями", — сообщили бойцы РДК в своем телеграмм-канале.


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Напомним, что ранее РДК уже, как минимум, дважды совершал рейды на территорию России. В ходе последнего они провели бои в Грайворонской районе, захватили несколько образцов военной техники РФ и отступили на территорию Украины. При этом, по данным РДК, они понесли потери лишь легко раненными — у них было два 300-х.

В ходе рейда они захватили пограничную заставу, зашли в населенный пункт Глотово и, по признанию, бойцов легиона "Свобода России" могли бы продолжать наступление и дальше, если бы у них была такая задача. Реакцию российских силовиков на их вторжение добровольцы оценили, как "паническую".

Чтобы остановить продвижение РДК и  Легиона российскими властями были переброшены на Белгородщину военные части, которыми лично командовал генерал-полковник Лапин.

По мнению экспертов, рейды РДК и других добровольцев преследуют целью оттянуть российские кадровые части, воюющие на украинском фронте, тем самым создав более выгодные условия для украинского контрнаступления. После успешного рейда на Белгородщину русские добровольцы проанонсировал свои новые операции в Курской, Брянской и Ростовской областях.

Тем временем, Зеленский и Залужный обсудили "сроки" и "комплектование новых наступательных бригад".

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