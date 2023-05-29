СБУ задержала депутата-коммуниста, наводившего российские ракеты

СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, который "наводил" российские ракеты на Запорожье. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Судя по фото и описанию, речь идет о Юрии Петровском.

Задержание российского агента

Он был задержан контрразведкой Службы безопасности в центре города, возле бывшего Запорожского обкома КПУ. По данным СБУ, по его наводке российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае текущего года. От них погибли три местных жителя. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине. Тогда мятежник планировал сагитировать представителей танкового учебного центра "Десна" совершить марш на столицу и захватить Киев.

В 2013-14 годах Юрий Петровский был активным участником запорожского Антимайдана. В 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского городского совета. Он также являлся активным участником прокремлевской организации "Союз советских офицеров".

Как сообщает СБУ, в конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения враждебных задач российский агент сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье. Через них он "втемную" получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Затем агент лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона.

После вражеских ударов злоумышленник "отчитывался" об их последствиях в ФСБ.



В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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