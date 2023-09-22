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В Севастополе снова мощный взрыв: новый «прилет» (ФОТО)

В Севастополе снова мощный взрыв, в сети пишут об ударе по ТЭЦ

сегодня, 18:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Не успели оккупанты отойти от "прилета" по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, как в городе снова слышны взрывы. В захваченном россиянами городе виден столб дыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Севастополе снова мощный взрыв: новый «прилет» (ФОТО)

Севастополь. Фото: из открытых источников

"Было, слышали. Сохраняем спокойствие. Слышен хлопок. Видны столб дыма", — сообщили местные каналы в сети.


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Сразу после взрывов местных жителей призвали воздержаться от поездок на машине в центре города, пока там будут якобы транспортировать части сбитой ракеты.                                                                                                 

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что удар вероятно произошел по Севастопольской ТЭЦ.

Отметим, сегодня так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота, к месту удара направилось большое количество скорых.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – удар по Севастополю: о чем говорит атака – действительно ли украинский Крым теперь под прицелом ВСУ.

В Севастополе снова мощный взрыв: новый «прилет» (ФОТО) - фото 2



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Источник: https://t.me/chp_sevastopol/21220
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