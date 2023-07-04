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В Севастополе раздался сильный взрыв: подробности

В пабликах сообщают, что взрывы было слышно в разных частях Севастополя

сегодня, 15:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв из-за подрыва боеприпасов на полигоне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В Севастополе раздался сильный взрыв: подробности

Взрыв в Севастополе. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сегодня на полигоне Кара-Коба происходит подрыв боеприпасы времен Второй мировой, найденных в Гильзовой бухте. При этом местных жителей сильно испугали взрывы. В пабликах писали, что их было слышно в разных частях Севастополя.


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Некоторые жители писали, что у них тряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

Отметим, сегодня Московскую область потрясла серия взрывов, на что уже отреагировали в Минобороны РФ. В ведомстве Сергея Шойгу заявили, что якобы украинские войска атаковали Московскую область, применив минимум пять беспилотников, но якобы все они были уничтожены ПВО. Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО. А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

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