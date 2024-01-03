В Севастополе раздались взрывы, появились столбы дыма: что говорят оккупанты

Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму в ночь со 2 на 3 января прогремели мощные взрывы. Информацию о взрывах подтвердил так называемый губернатор Михаил Развожаев.

Крым. Фото: из открытых источников

В пабликах местные житель утверждают, что в микрорайоне на улице Жидилова от взрыва у людей вылетели окна. Также жители пишут в соцсетях, что два мощных взрыва слышали от Севастополя до села Зуя.

"В Бахчисарае дома дрожали", – пишет один из местных.

Telegram-каналы утверждают, что, вероятно, мог быть "прилет" по военному аэродрому Бельбек.

Оккупационный губернатор Севастополя Розвожаев заявил, что, по предварительной информации, над морем якобы была сбита ракета. По его словам, повреждения инфраструктуры не зафиксированы.

Стоит отметить, что на севере временно оккупированного Крыма в районе Красноперекопска (Яны Капу, административный центр Перекопского района) ночью, 28 декабря, раздалась серия взрывов. Тогда также сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны. Об этом Зеленский завил в интервью The Economist. По словам Зеленского, изоляция оккупированного Крыма и ослабление российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

Также издание "Комментарии" сообщало – освобождение Крыма уже началось: как Украина будет давить на Россию вокруг полуострова.



