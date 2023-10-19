logo

BTC/USD

28335.33

ETH/USD

1552.56

LTC/USD

60.86

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В сети появились фото – что осталось от аэропорта в Луганске после удара ATACMS
commentss НОВОСТИ Все новости

В сети появились фото – что осталось от аэропорта в Луганске после удара ATACMS

На снимке видны обгоревшие следы и разрушения

сегодня, 10:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

ВСУ 17 октября впервые нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS по временно оккупированному россиянами Международному аэропорту "Луганск". В сети появились спутниковые снимки последствий удара. Как передает портал "Комментарии", снимки опубликовали "Схемы".

В сети появились фото – что осталось от аэропорта в Луганске после удара ATACMS

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Повреждения на аэродроме зафиксировала компания Planet Labs. Первое фото сделано 19 августа, второе — 18 октября. На последнем снимке видны обгоревшие следы и разрушения.


Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские защитники ночью 17 октября нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Тогда еще не было подтверждения, что удар нанесен именно ракетами ATACMS. Хоть сами россияне и заявили, что удара такой мощности не было еще за все время проведения "СВО".

Читайте также на портале "Комментарии" — после долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена хотят включить в пакет помощи Украине и Израилю еще две статьи расходов: детали.

В сети появились фото – что осталось от аэропорта в Луганске после удара ATACMS - фото 2

В сети появились фото – что осталось от аэропорта в Луганске после удара ATACMS - фото 3




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/cxemu/3702
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!