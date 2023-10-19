В сети появились фото – что осталось от аэропорта в Луганске после удара ATACMS

ВСУ 17 октября впервые нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS по временно оккупированному россиянами Международному аэропорту "Луганск". В сети появились спутниковые снимки последствий удара. Как передает портал "Комментарии", снимки опубликовали "Схемы".

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Повреждения на аэродроме зафиксировала компания Planet Labs. Первое фото сделано 19 августа, второе — 18 октября. На последнем снимке видны обгоревшие следы и разрушения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские защитники ночью 17 октября нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Тогда еще не было подтверждения, что удар нанесен именно ракетами ATACMS. Хоть сами россияне и заявили, что удара такой мощности не было еще за все время проведения "СВО".

Читайте также на портале "Комментарии" — после долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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