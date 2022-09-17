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В сеть попало видео, показывающее разницу между украинскими военными и российскими

Видео с украинским военным и раненым российским оккупантом удивило сеть.

сегодня, 23:39
Автор:

Slava Kot
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Российская армия до войны в Украине считалась второй армией мира. Жители РФ часто называют себя патриотами и используют разнообразные популистские лозунги. Один из таких популярных лозунгов звучит как "своих не бросаем". В сеть попало очередное видео, как российские военные оставили своего живого, но раненого собрата в яме.

В сеть попало видео, показывающее разницу между украинскими военными и российскими

Украинский военный обещает помочь оккупанту, которого оставили свои. Фото из открытых источников

Украинские военные перешли в контрнаступление и отбивают ранее захваченные территории в русской армии. На опубликованном видео один из украинских военных сообщает, что они заняли точку и отстаивают позиции. Далее украинский боец переводит камеру на раненого российского оккупанта и говорит, что его бросили свои же.

Украинец говорит, что готов помочь российскому военному, и попытается его спасти. И это несмотря на то, что именно эти российские военные до этого открывали огонь по украинцам. А их коллеги обстреливают украинские гражданские города и селения. Кроме того, создают военные преступления в Буче, Изюме и других городах.

Во время съемок видео на заднем фоне слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

Видео с российским раненым оккупантом в яме, которого украинский военный обещает спасти, можно посмотреть ниже. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чем занимаются российские военнопленные в Украине. Соответствующее видео опубликовал начальник штаба спецподразделения "Кракен" Константин Немичев.

Также, "Комментарии" писали о стрельбе между членами ПИК "Вагнер" и кадыровцами, которая произошла 17 сентября во временно оккупированном Херсоне.



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Источник: https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1570780360602177538
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