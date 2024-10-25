В Селидовом ВСУ контролируют всего 10% города: ситуация ухудшается с каждым днем

В Селидово стало только хуже, отмечает военкор Богдан Мирошников. По его словам, ситуация критична и одним захватом важного узла обороны может не обойтись.

Селидово

Как сообщил эксперт, еще по состоянию на вчерашнее утро враг имел огневой контроль над всеми путями из города, а трасса в Вишневом была близка к перерезанию.

"Сегодня мало что изменилось, разве что враг подобрался к ней на расстояние 300-400 метров, что позволяет работать даже из стрелкового оружия. То есть фактически трасса отрезана", – сообщил Мирошников.

По его информации, главные бои за контроль над последней трассой проходят в северо-западных районах города.

"11 квартал почти полностью под врагом. Центр, юг, восток города – за врагом. Под условным контролем остается не более 10–15% площади города. То, что можно было держать месяцами, не продержалось и несколько дней. Вот единственный результат боев за немаленький и важный город", – отметил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, в некоторых домах российские захватчики начали вывешивать свои флаги.

Также "Комментарии" рассказывали , что ситуация в Селидово ухудшается. То есть клешни вокруг этого города сжимаются, а россияне продвигаются и оказывают огневое влияние на логистические пути. Перспективы отрицательны для обороны этого города, считают эксперты. Сохранение жизней украинских воинов может потребовать пересмотра текущей тактики, включая уход на другие позиции.





