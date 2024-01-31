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В СБУ рассказали, сколько уклонисты готовы платить за незаконный выезд в страны ЕС

В СБУ рассказали, что ликвидировали четыре новые схемы для незаконного выезда за границу. Как сообщили в спецслужбах, уклонисты готовы платить тысячи долларов, чтобы сбежать из страны, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 17:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сотрудники СБУ заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Обычно организаторы таких схем предлагали бежать военнообязанным в страны Европейского Союза за поддельными документами. Стоимость такой "услуги" составляла до 12 тыс. долларов, в зависимости от срочности выезда.

В СБУ рассказали, сколько уклонисты готовы платить за незаконный выезд в страны ЕС

Уклонисты готовы платить до 12 тыс. долл

В частности, в Закарпатье организаторы схемы отправляли потенциальных призывников в страны ЕС в качестве водителей международных пассажирских рейсов. По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), который по этой схеме хотел нелегально уехать за границу. Пока он в Украине, по этому факту продолжается расследование, сообщили в СБУ.

По данным следствия, схему организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района. Они "подсаживали" ухилянцев вторыми водителями на международные рейсы.

Кроме того, по информации СБУ, в Тернопольской области заблокированы две схемы. Одну из них организовали двое местных коммерсантов, которые торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата по поводу непригодности к службе из-за "плохого" здоровья. Они использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений.

Организаторы другой схемы называли себя сторонниками так называемого "народовластия" и выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации. Внешне подделка была похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.

Еще одна схема была разоблачена во Львове. Там преступная группа за деньги обещала призывникам "списание" по военному учету по состоянию здоровья.

Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины провела совместную операцию с Нацполицией и Службой безопасности Молдовы, в которой нейтрализовала международную группировку, перевозившую ухилянцев через границу.

Также, как писали "Комментарии", министр внутренних дел Игорь Клименко назвал количество открытых уголовных дел против уклоняющихся и сколько из них уже попало на рассмотрение в суд.





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Источник: https://www.facebook.com/
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