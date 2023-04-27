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В СБУ рассказали, как в разных регионах уклоняются от мобилизации

В разных регионах страны СБУ перекрыла 8 каналов побега

27 апреля 2023, 17:34
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Автор:

Константин Куликов

СБУ перекрыла еще 8 новых каналов побега "уклонистов" за границу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ. На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу. Стоимость таких "услуг" составила 7 тыс. дол.

В СБУ рассказали, как в разных регионах уклоняются от мобилизации

СБУ перекрыла каналы по уклонению от мобилизации

Так, в Полтавской области: задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.


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В Харьковской области: сообщено о подозрении жителю области, который помогал "уклонистам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работникам оборонных предприятий.

В Одесской области: ликвидированы еще два канала нелегальной миграции. Один из них – наладил местный коммерсант, предлагавший гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков.

В Ивано-Франковской области: задержан чиновник военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей.

Кроме того, во время обысков у фигурантов обнаружена граната и 200 патронов к стрелковому оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

На Закарпатье: задержан инспектор Госпогранслужбы, который способствовал переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку".

В Тернополе: задокументирована преступная деятельность предпринимателя. Он оформлял "уклончан" как водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Шлях".

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Тем временем, к коллаборантам присоединился бывший министр образования Украины.

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