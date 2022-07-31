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В СБУ показали, как защитники Украины выжигают врага (ВИДЕО)

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили "новую порцию" вражеской техники на передовой

сегодня, 11:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Бойцы СБУ наравне с защитниками ВСУ уничтожают оккупантов на украинской земле. Спецназначенцы ЦСО "А" СБУ показали, как последние несколько дней уничтожали российскую технику и корректировали артиллерийский огонь по минометным расчетам российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", видео было опубликовано в Ютуб-канале СБУ. На кадрах видна работа ударных дронов и украинской артиллерии по захватчикам.

В СБУ показали, как защитники Украины выжигают врага (ВИДЕО)

СБУ. Фото: из открытых источников

"Сидели россияне в кустах и думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли — благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", — отметили в спецслужбе.

Там также напомнили, что на прошлой неделе совместными усилиями ЦСО "А" СБУ и ВСУ были "отминусованы" два российских СУ-25.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство зарегистрировало проект Закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины. Что следует сделать Украине после войны (а возможно и в ее процессе), чтобы наше гражданство стало действительно престижным? Чтобы за него хотели конкурировать, как это делают за гражданство ряда других стран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RB_245Tb9nE
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