В СБУ назвали два варианта – что в будущем ждет Путина

Президента России Владимира Путина, который развязал войну против Украины, ждет международный трибунал или бесславная смерть в одном из своих бункеров. Третьего варианта для этого диктатора быть не может. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью для телеканала "1+1" высказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Заигрался, закрался, зазнался. Это – бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: или скамья подсудимых в Гааге, или бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае. Все", – заявил Василий Малюк.

По его словам, СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами уже сформировала "уникальную копилку" доказательств для будущих международных уголовных судов.

Стоит отметить, уже проведено не одно журналистское расследование. Журналистам удалось выяснить, что президент России Владимир Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных убежищ в России.

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