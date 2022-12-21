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В СБУ назвали два варианта – что в будущем ждет Путина

Глава СБУ Василий Малюк считает, что "бункерного деда" - Путина - ждут два варианта и оба они нехорошие

сегодня, 15:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Президента России Владимира Путина, который развязал войну против Украины, ждет международный трибунал или бесславная смерть в одном из своих бункеров. Третьего варианта для этого диктатора быть не может. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью для телеканала "1+1" высказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.

В СБУ назвали два варианта – что в будущем ждет Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Заигрался, закрался, зазнался. Это – бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта: или скамья подсудимых в Гааге, или бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае. Все", – заявил Василий Малюк.

По его словам, СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами уже сформировала "уникальную копилку" доказательств для будущих международных уголовных судов.

Стоит отметить, уже проведено не одно журналистское расследование. Журналистам удалось выяснить, что президент России Владимир Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных убежищ в России.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже сегодня, 21 декабря, произойдет ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, ожидается выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин "отправился на фронт" и опозорился: о чем говорят новые выверты российской пропаганды.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TmvSXKejas0
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