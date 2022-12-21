Путин «отправился на фронт» и опозорился: о чем говорят новые выверты роспропаганды

После поездки президента Украины Владимира Зеленского в самую горячую точку фронта – Бахмут, в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы тоже побывал в зоне проведения т.н. "специальной военной операции" (СВО). Правда, журналисты-расследователи уверяют, что это был штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тот же штаб, уверяют расследователи, в ноябре посещал и министр обороны РФ Шойгу, когда также утверждалось, что он находится в "зоне проведения спецоперации". Более того, "передовые позиции российских подразделений", на которых якобы в декабре побывал Шойгу, на самом деле находятся в 75 км от линии фронта, неподалеку от населенного пункта Армянск в оккупированном Крыму. О чем говорят подобные выверты рос-пропаганды? Зачем так позориться, ведь всё можно отследить-проверить, благодаря современным технологиям? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторитарные и тоталитарные руководители всегда претендовали на образ "первого парня на селе"

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко поясняет:

"Для российской пропаганды важно сохранить имидж Путина как лидера страны, способного вести ее в более сложные времена. До сих пор имидж российского президента формировался как имидж нестареющего мачо, который имеет достаточно жизненных сил для того, чтобы, несмотря на возраст, продолжать управлять страной. Ничего нового в этом имиджеобразовании не было. Авторитарные и тоталитарные руководители всегда претендовали на образ "первого парня на селе". Итальянский фашистский диктатор Муссолини тоже любил "жанровые" фото, в том числе и с обнаженным торсом".

Но в последнее время, отмечает эксперт, этот путинский имидж начал портиться.

"Сначала ковид загнал Путина в бункер. В мире начали насмехаться сначала с длинных столов, отделяющих его от собеседников. Теперь, когда война в разгаре, когда в ней принимают участие не только профессиональные военные, но и мобилизованные рядовые россияне, у общества могут возникнуть вопросы – что же делает "мачо" в условиях войны? Еще один, не менее весомый фактор – рост критики действий военного руководства со стороны радикально-имперских кругов в РФ вследствие поражений российской армии на Харьковщине и на Юге Украины. А от критики военного руководства – один шаг к критике руководства политического", – отмечает Артем Филипенко.

На эту критику, продолжает он, с одной стороны отвечают усилением цензуры, с другой – очередными пропагандистскими шагами вроде поездок по Крымскому мосту или проведения совещаний в так называемой "зоне СВО".

"Если Путин говорит, что "всё идет по плану", то он должен также демонстрировать, кто является автором этого плана, – подчеркивает эксперт. – К этому прилагается поиск новых тезисов и идей для оправдания продолжения войны. Но следует учесть, что вся эта пропаганда нацелена, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, потому что внешнюю аудиторию вряд ли удастся обмануть такими примитивными шагами".

Российскому обществу сейчас важно показать, что всё у Путина под контролем, что т.н. "СВО" идет по плану

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок уверен – последние события, происходящие вокруг медийности Путина, укладываются в парадигму сообщений о том, что именно пропагандисты формируют и ему, и военному командованию РФ пул позитивных информационных поводов.

"Сперва мы слышим, что Шойгу на днях якобы посетил зону т.н. "СВО", перед этим Путин якобы был на совещании штабников с участием Шойгу и Герасимова, теперь оказывается, что и он якобы был чуть ли не на линии фронта. Якобы, якобы, якобы... Мы понимаем, что всё это – вранье. Но вряд ли десятилетиями потребляющие пропаганду и фейки россияне начнут по геолокациям пытаться выяснить, действительно Путин был на условной передовой, – считает эксперт. – Им показали по телевизору, что – был. Они приняли на веру. Как приняли на веру его общение с фейковыми мамами "погибших воинов" и так далее. Это мы занимаемся глубоким анализом, а абсолютное большинство россиян – нет".

Но вполне понятно, отмечает Валерий Клочок, зачем сейчас мы видим всплеск рос-пропаганды вокруг фигуры Путина.

"Это важно для убеждения общества, что всё у него под контролем, что всё он делает правильно, что т.н. "СВО" идет по плану. Вся российская пропаганда сосредоточена в данный момент на том, чтобы убедить население, что война в Украине — это их личная Отечественная война, война против всего Западного мира. Слухи о том, что после нового года в РФ могут огласить полномасштабное военное положение и всеобщую мобилизацию, могут оказаться не просто слухами. И пропаганда работает на это, – поясняет эксперт. – Впрочем, на данном этапе у страны-агрессора недостаточно ресурсов (материальных, финансовых) для обеспечения полномасштабной мобилизации. Так что, скорее всего, там увеличат сроки срочной службы, а также будут продолжать скрытую мобилизацию".

Это обычная зависть, здесь уже нет политики или военной тактики

Россиянам очень хочется быть не хуже украинцев, считает политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова

"Поехал Зеленский на фронт – им тоже срочно нужно "отправить" туда Путина. Это обычная зависть. Здесь уже нет политики или военной тактики, а поскольку с психикой у русской верхушки совсем плохо, то и подается эта зависть нескрываемо, наспех. Выглядит это смешно. Я думаю, здесь анализировать должны психиатры. А учитывая последние данные независимого опроса о настроениях россиян – там большинство населения противоречит само себе. Например, они обычно поддерживают бесконечную продолжительность т.н. "СВО", но были бы рады, чтобы она закончилась уже завтра. И тому подобное. Хотя они уверенным большинством совершенно однозначно поддерживают ракетные удары Путина по критической и энергетической инфраструктуре Украины. Совершенно больное общество с неадекватом во главе", – констатирует эксперт.

Но им, отмечает Татьяна Лупова, нравится этот цирк – их "царь" уехал на войну, не боится, он не хуже Зеленского. И всё, уже можно не заглядывать в пустые холодильники. Хлеба не надо, достаточно зрелищ.

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