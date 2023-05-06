«В рядах ВСУ служат 42 тыс. женщин – военнослужащих», - Маляр

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Белоокая Ира
Об этом заявила заместитель Министра обороны Анна Маляр, пишут "Комментарии".
Анна Маляр. Фото из открытых источников
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В то же время, как подчеркивает заместитель Министра обороны Украины, украинские женщины защищают родную страну, равно как и мужчины. Они умело справляются с оружием и привыкли к бронежилетам и полевым условиям.
Вместе с тем, украинским защитницам необходима поддержка, внимание и вера в них.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — во время ночной атаки, 4 мая, украинские защитники сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канал сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Читайте также на сайте "Комментарии", — поддерживающий войну в Украине глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал резкие заявления основателя ППК "Вагнер" Пригожина о снарядном голоде и решении после 10 мая покинуть Бахмут для "зализывания ран". В своем заявлении председатель Чечни, последовательно поддерживающий Путина, заявил о готовности чеченских подразделений изменить ПВК "Вагнер" в Бахмуте.
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