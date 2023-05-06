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«В рядах ВСУ служат 42 тыс. женщин – военнослужащих», - Маляр

Украинские женщины защищают родную землю, как и мужчины. На передовой сегодня - пять тысяч защитниц

сегодня, 19:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом заявила заместитель Министра обороны Анна Маляр, пишут "Комментарии".

«В рядах ВСУ служат 42 тыс. женщин – военнослужащих», - Маляр

Анна Маляр. Фото из открытых источников


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"В целом на сегодняшний день в ВСУ служат 42 тыс. женщин военнослужащих, и мы хотели бы напомнить, что благодаря вашим донатам мы регулярно помогаем нашим защитницам со всем необходимым – обеспечиваем их берцами, спальниками и т.д.", — отмечает Маляр.

В то же время, как подчеркивает заместитель Министра обороны Украины, украинские женщины защищают родную страну, равно как и мужчины. Они умело справляются с оружием и привыкли к бронежилетам и полевым условиям.

"На передовой служат около 5 тысяч, 107 из них погибли или ранены, – говорит спикер.

Вместе с тем, украинским защитницам необходима поддержка, внимание и вера в них.

"Получили просьбу помочь от Ангелов Азову, которых мы также регулярно поддерживаем, и на следующей неделе планируем запустить сбор на реабилитацию женщин-военных. Следите за новостями и поддерживайте наших защитников", — подытожила Маляр.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — во время ночной атаки, 4 мая, украинские защитники сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канал сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Читайте также на сайте "Комментарии", — поддерживающий войну в Украине глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал резкие заявления основателя ППК "Вагнер" Пригожина о снарядном голоде и решении после 10 мая покинуть Бахмут для "зализывания ран". В своем заявлении председатель Чечни, последовательно поддерживающий Путина, заявил о готовности чеченских подразделений изменить ПВК "Вагнер" в Бахмуте.



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