В русских горит. Захарова назвала Зеленского «сукиным сыном Запада» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый визит в США с начала полномасштабного вторжения России. Во время встречи с американскими чиновниками Украине пообещали новые системы ПВО и еще большую военную поддержку. Такие действия США разнервировали официальные лица России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В ходе встречи с Зеленским президент США Джо Байден сообщил, что Украина получит современные системы противовоздушной обороны Patriot и дополнительное финансовое пособие на сумму в 1,8 млрд долларов.

Визит Зеленского в США и заявления Байдена о более тесном сотрудничестве с Украиной не остались без внимания российских официальных лиц. Представитель МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на такие события и духи русской культуры выразила свои мысли о Зеленском.

"Зеленский сукин сын Запада", – заявила Захарова.

Пресс-секретарь российского МИД назвала президента Украины инструментом, которым пользуется Запад против Российской Федерации.

Посмотреть видео с Марией Захаровой можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой официальной реакции России на выступление президента Украины в Конгрессе США. Российский посол в США заявил, что подобные действия Америки могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, россиянин пригрозил украинским военным.

Также "Комментарии" писали о реакции американских конгрессменов на приезд и выступление президента Украины Владимира Зеленского. Чиновники США выразили солидарность с украинским народом и указали главную задачу в войне.

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