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В русских горит. Захарова назвала Зеленского «сукиным сыном Запада» (ВИДЕО)

Захарова публично обозвала Зеленского в своем выступлении, заявив, что президент Украины является инструментом в руках стран Запада.

сегодня, 12:24
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый визит в США с начала полномасштабного вторжения России. Во время встречи с американскими чиновниками Украине пообещали новые системы ПВО и еще большую военную поддержку. Такие действия США разнервировали официальные лица России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко.

В русских горит. Захарова назвала Зеленского «сукиным сыном Запада» (ВИДЕО)

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В ходе встречи с Зеленским президент США Джо Байден сообщил, что Украина получит современные системы противовоздушной обороны Patriot и дополнительное финансовое пособие на сумму в 1,8 млрд долларов.

Визит Зеленского в США и заявления Байдена о более тесном сотрудничестве с Украиной не остались без внимания российских официальных лиц. Представитель МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на такие события и духи русской культуры выразила свои мысли о Зеленском.

"Зеленский сукин сын Запада", – заявила Захарова.

Пресс-секретарь российского МИД назвала президента Украины инструментом, которым пользуется Запад против Российской Федерации.

Посмотреть видео с Марией Захаровой можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой официальной реакции России на выступление президента Украины в Конгрессе США. Российский посол в США заявил, что подобные действия Америки могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, россиянин пригрозил украинским военным.

Также "Комментарии" писали о реакции американских конгрессменов на приезд и выступление президента Украины Владимира Зеленского. Чиновники США выразили солидарность с украинским народом и указали главную задачу в войне.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/23140
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Обсуждения

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