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В Румынии заявили, что российские дроны пересекли их границу

Жители румынского поселка заявили, что российские беспилотники летали над их домами.

сегодня, 17:08
Автор:
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Slava Kot
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Мэр коммуны Чаталкиой в уезде Тулча Тудор Чернега заявил, что местные жители зафиксировали российские беспилотники над своими домами во время атаки дронов по украинской портовой инфраструктуре в Измаиле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Digi24.

В Румынии заявили, что российские дроны пересекли их границу

Российский дрон. Фото из открытых источников

Жители румынского поселка Чаталкиой, расположенного в нескольких километрах от украинской границы, рассказали о российских дронах. По их словам, во время ударов по украинскому порту в Измаиле беспилотники залетели на территорию Румынии, чем вызвали панику у местных жителей.


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"Местные жители несколько раз подтвердили, что беспилотники пролетали по прямой линии над домами в Чаталкиой и повлекли за собой очень большой страх", — заявил мэр коммуны Чаталкиой.

Кроме того, румыны указали, что один из российских беспилотников, летавший над их домами, упал в лесу. Коммуна начала поиски дрона, однако пока еще не обнаружила остатков российского аппарата. Мэр объясняет, что в лесу сложно вести поиск из-за сильных зарослей.

Мэр коммуны Тудор Чернега добавляет, что ударная волна после взрывов быстро распространилась в их дома и выбила окна, что испугало местных жителей.

Министерство обороны отреагировало в понедельник на атаку России у границы с Румынией. По данным министерства, "на данный момент нет возможности прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Румынии заявил о военных преступлениях России.

Также "Комментарии" писали о румынском лидере, который отреагировал на российский удар вблизи румынской границы.



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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/dronele-au-lovit-la-300-de-metri-panica-la-ceatalchioi-oamenii-spun-ca-dronele-au-trecut-in-romania-si-una-a-cazut-in-padure-2450829
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