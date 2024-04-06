В Ростовской области взорвали трубопровод: эффектное видео от ГУР



















Главное управление разведки сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России – нефтепровода в населенном пункте Азов. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео появилось на официальной странице ГУР Минобороны в ютуб.

В Ростовской области взорвали трубопровод. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области подорвали трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта".

Отмечается, что загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Украинская разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором в военных целях.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФ. В России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват Киева. А мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФ. О чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – поражение российских самолетов на авиабазах: в Институте изучения войны ответили, есть ли подтверждение.







