В Ростовской области сегодня громко: россияне заявляют о работе ПВО

В Азовском районе Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. При этом россияне сообщают о якобы работе ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и местные Telegram-каналы.

В Ростовской области заявили о работе ПВО. Фото: Getty Images

Местные Telegram-канали публикуют видео, где слышны взрывы и видно клуб черного дыма. Они сообщают о четырех сильных взрывах подряд в Азовском районе.

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При этом губернатор Василий Голубев сообщает о работе ПВО оккупантов.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", — написал он.

Отметим, сегодня утро для России началось с тревожных сообщений об атаке беспилотника на Москву. Затем появились сообщения о взрывах в Таганроге и Самаре.

В центре Таганрога произошел сильный взрыв недалеко от кафе. Из-за взрыва пострадали 15 человек. РосСМИ сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы. При этом в Минобороны уже успели обвинить во взрыве Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



