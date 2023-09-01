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В российском Пскове снова взволновались из-за атаки дронов: в городе раздавались взрывы и стрельба

В Пскове (РФ) поздно вечером 31 августа прозвучали звуки взрывов

сегодня, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Пскове (РФ) поздно вечером 31 августа были слышны сильные взрывы, предположительно из-за атаки неопознанных беспилотников. В городе стоял грохот. По сообщениям очевидцев в местных телеграмм-каналах, работала вражеская ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В российском Пскове снова взволновались из-за атаки дронов: в городе раздавались взрывы и стрельба

Атака беспилотников на Псков. Фото из открытых источников

Местные жители рассказывали, что периодические взрывы сопровождала стрельба из стрелкового оружия. Больше всего стрельба была слышна в районе воинской части и аэродрома. 


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Такие сообщения об атаке беспилотников есть продолжением истории, ведь город уже атаковали беспилотники 30 августа. Тогда российская ПВО не справилась с массированной атакой по всей России, несколько дронов попали точно в цель в Пскове. В результате ударов были уничтожены или получили серьезные повреждения несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.

Лишь спустя некоторое время появилась реакция местных властей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал у себя в Telegram о том, что над микрорайоном Кресты, где расположен аэропорт, был замечен подозрительный "единичный неопознанный объект". Видимо по нем россияне и открыли огонь, опасаясь серьёзных последствий.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время масштабной атаки дронов ночью 30 августа, зафиксированной в разных областях РФ, силы и средства ППО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Эти БПЛА не заметили, вероятно, из-за сосредоточивания россиянами ПВО именно на прикрытии своей столицы. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ намекнули РФ на уничтожении всего Черноморского флота.




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