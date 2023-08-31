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ВСУ намекнули РФ на уничтожение всего Черноморского флота

ВМС ВСУ советуют врагу повторить тактику одного из их адмиралов

сегодня, 11:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российским оккупантам было бы правильно затопить весь Черноморский флот для защиты незаконно сооруженного Керченского моста. Как передает портал "Комментарии", такое совет захватчикам в эфире общенационального телемарафона дал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

ВСУ намекнули РФ на уничтожение всего Черноморского флота

Черноморский флот в Севастополе. Фото: из открытых источников

"Учитывая уроки истории, могу им посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Кажется, что это будет лучшим решением и развяжет сразу много проблем. По крайней мере, сохранит жизнь их личного состава", — отметил Плетенчук.


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В ВМС ВСУ также прокомментировали решение россиян затопить недалеко от Керченского моста баржи. Плетенчук подтвердил, что баржи действительно притоплены. Оккупанты таким образом пытаются защитить это незаконное сооружение, которое они называют Керченским мостом. Но для того, чтобы его полностью перекрыть, надо, наверное, действительно закрыть судоходство в этом районе, и может тогда будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет, потому что другим способом, насколько это понятно, защитить они его не смогут.

Также у него спросили, можно ли считать нереальной возможность, что судоходство через Керченский пролив будет перекрыто.

"А как они тогда будут грабить наши временно оккупированные территории в Запорожской и Донецкой областях, вывозить наше зерно, металл, выключая АИС (Ред. – автоматическую идентификационную систему), как это они делают сейчас, когда заходят в Азовское море", — отметил Плетенчук.

По его мнению, российские захватчики в последнее время усилили пограничную группировку вокруг Керченского моста. В частности, Керченский пролив сейчас охраняет не менее 10 единиц плавсредств. Это 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы.

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