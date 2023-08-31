В ВСУ прокомментировали новую "бавовну" в Крыму

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона прокомментировала ночную "бавовну" во временно оккупированном Россией Крыму. По ее словам, сейчас дополнительная информация о работе сил обороны по Крымскому полуострову требует уточнения.
Крым. Фото из открытых источников
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Спикер уточнила, в Крыму расположены определенные запасы россиян, в том числе и Черноморского флота РФ.
Она также добавила, что стратегия защиты россиянами Керченского моста затопленными баржами успокаивающая для самих оккупантов, ведь "защищаясь с моря, надо наблюдать и за воздухом".
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Также издание "Комментарии" сообщало – в августе явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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