В Крыму взрывы возле полигона и аэродрома: подробности

В аннексированном Крыму раздались звуки взрывов в районах Старокрымского полигона на востоке полуострова и аэродрома в Кировском. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Кроме взрывов, местные жители в пабликах также сообщают о стрельбе в этих районах.

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При этом отмечается, что представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры "об учебе не предупреждали, для "утилизации" рано".

Официальных заявлений относительно происходящего в этих районах пока нет.

Стоит отметить, что "бавовна" происходит в этом районе уже не впервые. Так, 19 июля в Кировском районе возле села Кринички также раздавались взрывы, и сообщали о якобы "прилетах" на территорию Старокрымского полигона, после чего произошла детонация боеприпасов. После этого представители оккупационных "властей" объявили об эвакуации жителей ряда сел, в частности Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

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