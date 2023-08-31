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В Крыму взрывы возле полигона и аэродрома: подробности

Местные жители сообщают, что в оккупированном Крыму слышны взрывах возле полигона и аэродрома

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В аннексированном Крыму раздались звуки взрывов в районах Старокрымского полигона на востоке полуострова и аэродрома в Кировском. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

В Крыму взрывы возле полигона и аэродрома: подробности

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Кроме взрывов, местные жители в пабликах также сообщают о стрельбе в этих районах.


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При этом отмечается, что представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры "об учебе не предупреждали, для "утилизации" рано".

Официальных заявлений относительно происходящего в этих районах пока нет.

Стоит отметить, что "бавовна" происходит в этом районе уже не впервые. Так, 19 июля в Кировском районе возле села Кринички также раздавались взрывы, и сообщали о якобы "прилетах" на территорию Старокрымского полигона, после чего произошла детонация боеприпасов. После этого представители оккупационных "властей" объявили об эвакуации жителей ряда сел, в частности Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

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Источник: https://t.me/Crimeanwind/41067
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