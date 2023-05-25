Оккупанты в ужасе от ночной атаки беспилотников на Севастополь

Российские оккупационные власти Севастополя жалуются, что ночью Севастополь пережил массированную атаку БПЛА. Якобы ночью российские военные сбили 2 БПЛА, и еще несколько дронов были обезврежены средствами РЭБ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram пишет так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.

Севастополь. Фото: из открытых источников

"Ночью наши военные отбили очередную атаку беспилотников на Севастополь", – написал так называемый "глава" Севастополя.

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Развожаев добавил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще нескольким беспилотникам удалось заглушить сигнал и посадить средствами РЭБ.

Ставленник Кремля добавил, что несмотря на массированную атаку "никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки".

Отметим, 24 мая над Крымским мостом сегодня поднялся густой клуб дыма. Так называемая оккупационная "власть" внезапно дала команду перекрыть по нем движение, мотивируя это решение тем, что проходят "военные учения".

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