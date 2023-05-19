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В британской разведке назвали последствия подрыва железной дороги в Крыму

Любая подрывная деятельность в Крыму еще больше усилит обеспокоенность Кремля о его способности защитить другую ключевую инфраструктуру на полуострове

сегодня, 10:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Диверсии на объектах в оккупированном Крыму являются важным элементом войны. Полуостров сохраняет важную психологическую и материально-техническую роль. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке назвали последствия подрыва железной дороги в Крыму

Железная дорога. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировавший единственную железнодорожную ветку в порт Севастополь, базу Черноморского флота России. Железнодорожная администрация заявила, что это произошло в результате "вмешательства посторонних".


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По данным британских аналитиков, Россия приступит к быстрому ремонту линии, но этот инцидент нарушит доставку грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ.

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, уже сегодня оккупанты снова заявили о попытке атаки неизвестным беспилотником железной дороги в Крыму. Сообщается, что железнодорожное полотно не было повреждено, но беспилотоник упал на провода, оборвав их.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1659435835018604546
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