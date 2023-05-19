Железная дорога в Крыму снова под угрозой: оккупанты заявили об атаке БПЛА

На следующий день после того, как недалеко от Бахчисарая во временно оккупированном Крыму с путей сошли несколько вагонов поезда, российские оккупанты заявили об очередной атаке на железные дороги полуострова. Как пишет Baza, в ночь на 19 мая неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути недалеко от станции Соленое Озеро в северном Джанкойском районе Крыма.

Железная дорога. Фото: из открытых источников

"Во время падения он оборвал контактные провода. … Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить", – говорится в сообщении.

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Telegram-канал утверждает, что на месте падения находится множество обломков, там работают взрывотехники.

Так называемый "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов сообщает, что северная часть полуострова была атакована четырьмя дронами, но разрушений нет.

Стоит обратить внимание, что в мае начали все чаще происходить разнообразные инциденты на железнодорожных путях во временно оккупированном Крыму и на территории РФ. Из всех попыток "диверсий" на железнодорожных путях, совершенных с начала года, более четверти приходится на первые две недели мая. В Офисе президента считают, что участившиеся "диверсии" свидетельствуют о потери российскими властями силового контроля за регионами и появлении партизан.

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