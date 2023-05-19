logo

BTC/USD

26875.81

ETH/USD

1807.28

LTC/USD

92.02

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Железная дорога в Крыму снова под угрозой: оккупанты заявили об атаке БПЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

Железная дорога в Крыму снова под угрозой: оккупанты заявили об атаке БПЛА

"Власти" оккупированного полуострова заявляют об атаке четырьмя дронами

сегодня, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

На следующий день после того, как недалеко от Бахчисарая во временно оккупированном Крыму с путей сошли несколько вагонов поезда, российские оккупанты заявили об очередной атаке на железные дороги полуострова. Как пишет Baza, в ночь на 19 мая неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути недалеко от станции Соленое Озеро в северном Джанкойском районе Крыма. 

Железная дорога в Крыму снова под угрозой: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Железная дорога. Фото: из открытых источников

"Во время падения он оборвал контактные провода. … Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить", – говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Telegram-канал утверждает, что на месте падения находится множество обломков, там работают взрывотехники.

Так называемый "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов сообщает, что северная часть полуострова была атакована четырьмя дронами, но разрушений нет.

Стоит обратить внимание, что в мае начали все чаще происходить разнообразные инциденты на железнодорожных путях во временно оккупированном Крыму и на территории РФ. Из всех попыток "диверсий" на железнодорожных путях, совершенных с начала года, более четверти приходится на первые две недели мая. В Офисе президента считают, что участившиеся "диверсии" свидетельствуют о потери российскими властями силового контроля за регионами и появлении партизан.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!