Атака дронов на Псков: в ISW рассказали, как украинцам удалось невозможное

Во время масштабной атаки дронов прошлой ночью, зафиксированной в разных областях РФ, силы и средства ППО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Эти БПЛА не заметили, вероятно, из-за сосредоточивания россиянами ПВО именно на прикрытии своей столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Атака беспилотников. Фото из открытых источников

Сообщается, что украинские силы уничтожили четыре российских самолета Ил-76 во время удара беспилотников по российскому аэродрому в Псковской области в ночь с 29 на 30 августа.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что в результате удара БПЛА были уничтожены 4 российских Ил-76, и, возможно, повреждено еще 2 самолета на аэродроме Псков, но не прокомментировали характер удара и не взяли на себя ответственность за него.

Геолокированные кадры и российские источники подтвердили факт удара и уничтожение как минимум двух российских самолетов Ил-76.

Российские "военкоры" утверждают, что по аэродрому Пскова был нанесен удар более 21 украинского дрона.

Российские источники, в том числе в Минобороны РФ, заявили, якобы системы ПВО и РЭБ также сбивали беспилотники над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, будто бы российская ПВО отразила массированный удар украинских беспилотников по Центральному федеральному округу (крупному административному округу, включающему Москву, но не Псков). Также он рассказал, что по крайней мере 1 из БПЛА направлялся в сторону Москвы, что, возможно, позволяет предположить, что российские власти могли первоначально полагали, что ВСУ якобы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее.

Эксперты считают, что российские силы, возможно, сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы, и "каким-то образом не заметили необычно большое количество украинских дронов, которые, как сообщается, нанесли удар по аэродрому Пскова".

Также в публикации говорится, что беспилотники, сбитые российской ПВО над шестью другими областями, скорее всего, направлялись в Москву или Псковскую область и, вероятно, не были частью вероятных усилий Украины по нанесению ударов по целям в других областях РФ.

Российские пропагандисты и "военкоры" раскритиковали силы РФ за их неспособность защитить российскую территорию и военные объекты, одновременно критикуя недавние усилия Минобороны по цензуре. Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинский удар по аэродрому Псков свидетельствует о том, что российская ПВО не адаптировалась к защите от повторяющихся ударов украинских беспилотников, в отличие от того, как адаптировалась российская ПВО в оккупированном Крыму.

"Военкор" также раскритиковал российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах.

Другой известный российский военный блогер выразил обеспокоенность тем, что на западе РФ не будет безопасных мест из-за растущих технических возможностей Украины, и предположил, что российские силы должны учитывать это при обеспечении безопасности военных и стратегических объектов.

Тем не менее, другой "военкор" отметил, что требования к российским властям по обеспечению безопасности и защиты аэродромов находятся на "качественно другом уровне" по сравнению с тем, что было раньше.

Российские источники также подвергли сомнению недавние усилия Минобороны РФ по цензуре, отметив необходимость правдивости и честности в освещении якобы украинских ударов по территории России, включая одного российского "военкора", который раскритиковал официальные российские телеканалы за то, что они не сообщали об украинских ударах.

Известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил свое возмущение в ответ на удар беспилотника и раскритиковал российскую элиту, которая призывает Кремль "заморозить" войну против Украины и вести переговоры, чтобы спасти российскую экономику.

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