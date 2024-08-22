В России заявили о попытке Украины прорвать границу на новом направлении

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские силы якобы пытались порвать российскую границу в Климовском районе. По словам российского политика, якобы армия РФ нанесла огненное поражение украинской ДРГ.



Украина попыталась прорыва границы РФ. Фото из открытых источников

В социальных сетях Александр Богомаз сообщил о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа якобы пыталась прорвать российскую границу и зайти на территорию Брянской области.

"21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. В ходе боя попытку прорыва предотвратили силы ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделения Вооруженных сил РФ. Противнику нанесен огневой поражение", — заявил Богомаз.

Российские пропагандистские ресурсы сообщили о дополнительных деталях. По их заявлениям, якобы около 19.00 вечера 200 украинских солдат попытались прорвать границу.

После 6 августа, когда украинские военные зашли в Курскую область, политики сопредельных областей РФ неоднократно сообщали о попытках прорвать границу. 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России власти ввели режим контртеррористической операции. По заявлениям главкома Сырского, после начала наступления под контролем Украины в Курской области оказалось более 1000 кв. км территорий и около 100 населенных пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные дважды за сутки пытались прорвать границу в Белгородской области.

Также "Комментарии" писали о российском диктаторе Владимире Путине, который рассказал, где ожидает прорыв российской границы после начала боев в Курской области.