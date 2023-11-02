В России заявили о новой атаке на Курскую АЭС: подробности

Как передает портал "Комментарии", в России заявили о новой атаке на Курскую атомную электростанцию (АЭС) "со стороны ВСУ". По информации местных Telegram-каналов, на станции пытались устроить взрыв с помощью беспилотника.

Курская АЭС. Фото: из открытых источников

"Сегодня (2 ноября) около полудня на территории Курской атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа. Он нес на себе взрывчатку, какую именно — позже установят эксперты", — говорится в сообщении.

При этом россияне отмечают, что взрывное устройство не сработало, следовательно, взрыва как такового не произошло, рухнувший БПЛА обнаружил сотрудник службы безопасности при патрулировании территории.

Стоит отметить, что это уже далеко не первое сообщение россиян об атаке на Курскую АЭС. 26 октября российские СМИ уже разгоняли информацию о том, что Курскую АЭС в России атаковали три неизвестных беспилотника самолетного типа. При этом один из дронов "взорвался рядом" со складом с ядерными отходами.

А еще раньше информацию о том, что "украинские диверсанты" якобы планировали устроить теракт на Курской АЭС, рассказывал сам Путин. Тогда диктатор рассказал, что работники ФСБ взяли в плен неких "диверсантов", которые пытались выполнить задачу по подрыву опоры ЛЭП рядом с одной из российских АЭС. Такими шагами российский президент попытался оправдать удары РФ по критической инфраструктуре Украины. Тогда же Путин прямо намекнул, что может решиться на прямые удары по украинским АЭС.

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