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Путин прямо пригрозил ударами по украинским АЭС

Российский диктатор вновь решил включить запугивание западного сообщества ядерными угрозами

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы провоцируют российские войска наносить удары по украинским атомным электростанциям. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор заявил, выступая на "Восточном экономическом форуме".

Путин прямо пригрозил ударами по украинским АЭС

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что он расскажет одну якобы правдивую историю о том, как недавно работники ФСБ взяли в плен неких диверсантов, которые пытались выполнить задачу по подрыву опоры ЛЭП рядом с одной из российских АЭС. По словам Путина, разрушение одной опоры каким-то образом должно было "нарушить деятельность энергетической установки".


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Путин отметил, что после допроса якобы "украинских диверсантов" стало известно, что бойцы украинских спецслужб проходили тренировки под руководством британских инструкторов и якобы те поставили задачу з подрыва ЛЭП. Диктатор заявил, что последствия могли бы быть очень нехороший. При этом Путин допустил, что британское руководство во главе с премьер-министром может быть не в курсе, чем занимаются британские инструкторы в Украине.

"Они вообще понимают, с чем они играют? Они что – провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?", – возмутился российский лидер.

Отметим, во время этого же выступления Владимир Путин допустил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал свое условие перед их проведением. Прежде, чем говорить о переговорах более предметно, считает диктатор, США должны "отменить указ Зеленского об их запрете".

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