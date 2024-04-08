В России заявили, что Украина использует "марсианские технологии" для войны

Российские эксперты, которые смогли получить доступ к сбитым украинским беспилотникам, сделали неожиданное заявление. По их данным, Украина якобы в дронах имеет компоненты, похожие на технологии, которую NASA использует для исследований Марса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Украинский дрон-камикадзе "Гром". Фото из открытых источников

Бывший российский депутат и генеральный директор Центра развития интегрированных беспилотных технологий Дмитрий Кузякин заявил, что анализ украинских дронов-камикадзе показал, что в их конструкции использовались батареи, очень похожие на те, которые использовали NASA на своих марсоходах.

"Похоже, Украина собирала дроны со своими партнерами из США, и эти батареи были установлены для использования дронов зимой при очень низких минусовых температурах", – сказал Кузякин.

Россияне заявили, что удивлены, почему Украина якобы использует такую передовую технологию в дешевых беспилотниках-камикадзе. Кроме того, Кузякин добавил, что анализ некоторых конструкций показал присутствие алюминиевых сплавов, подобных тем, что использууются в американской программе космических полетов.

Украина исключает такие заявления, в частности Владимир Зеленский несколько раз подчеркивал, что украинские силы не используют западные технологии для ударов по территории России.

Хотя к словам российского эксперта следует относиться со скепсисом по поводу присутствия "марсианских технологий", они также указывают, что Россия активно проводит реверс-инжиниринг, то есть обратную разработку. Это детальный анализ технологий других стран или компаний менее развитыми в попытках их воспроизвести.

В частности, несколько месяцев назад появилась информация, что Россия изучает морские беспилотники Sea Baby и пытается их воспроизвести. В то же время Украина пытается клонировать российский беспилотник "Ланцет", который вскоре может пойти в серийное производство. Также украинцы анализируют сбитые российские истребители Су-35, чтобы лучше понять, как их уничтожать.

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