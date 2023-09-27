logo

BTC/USD

26276.12

ETH/USD

1600.29

LTC/USD

63.51

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России заговорили про "собственный" геноцид
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заговорили про "собственный" геноцид

В ответ на обвинение в геноциде украинцев Россия стала жонглировать историческими фактами

сегодня, 17:27
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Калужский областной суд России признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах на территории региона. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают росСМИ.

В России заговорили про "собственный" геноцид

Путин - подозреваемый в геноциде

По данным прокуратуры РФ, за эти годы в результате преступлений нацистов в регионе пострадали не менее 326 тысяч человек, число жертв превысило 26 тысяч.


Отметим, что в России и союзной ей Белоруси вдруг вспомнили о преступлениях нацистов в ходе Второй мировой войны после обвинений со стороны Украины в адрес РФ в совершении геноцида. В ответ на обвинения Украиной РФ Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы РФ Путина по подозрению в причастности в актам геноцида, в частности похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию. Здесь прерывается их связь с биологическими родителями, законными опекунами, а также проводится их идеологическая обработка в духе ненависти ко всему украинскому. Эти действия могут считаться проявлениями геноцида.

Напомним, что геноцидом (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) называется форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём: убийства членов этой группы; причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Тем временем, в Минобороны объяснили, к чему готовиться украинцам.

Украина предлагала нанести удары по Ирану и Сирии: причина и цель.

А оккупанты возвели новый укрепрайон – какой город боятся потерять.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!