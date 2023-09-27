В России заговорили про "собственный" геноцид

Калужский областной суд России признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 годах на территории региона. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают росСМИ.

Путин - подозреваемый в геноциде

По данным прокуратуры РФ, за эти годы в результате преступлений нацистов в регионе пострадали не менее 326 тысяч человек, число жертв превысило 26 тысяч.

Отметим, что в России и союзной ей Белоруси вдруг вспомнили о преступлениях нацистов в ходе Второй мировой войны после обвинений со стороны Украины в адрес РФ в совершении геноцида. В ответ на обвинения Украиной РФ Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы РФ Путина по подозрению в причастности в актам геноцида, в частности похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию. Здесь прерывается их связь с биологическими родителями, законными опекунами, а также проводится их идеологическая обработка в духе ненависти ко всему украинскому. Эти действия могут считаться проявлениями геноцида.

Напомним, что геноцидом (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) называется форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём: убийства членов этой группы; причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Тем временем, в Минобороны объяснили, к чему готовиться украинцам.

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