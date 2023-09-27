logo

BTC/USD

26276.12

ETH/USD

1600.29

LTC/USD

63.51

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты возвели новый укрепрайон – какой город боятся потерять
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты возвели новый укрепрайон – какой город боятся потерять

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, к северу от Токмака оккупанты возвели новый укрепрайон

сегодня, 16:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

К северу от временно оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики обустроили новый укрепленный район, очевидно опасаясь прорыва ВСУ в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэра Мелитополя Иван Федоров.

Оккупанты возвели новый укрепрайон – какой город боятся потерять

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне продолжают строительство укреплений в Запорожской области. Чувствуя постоянный натиск Вооруженных сил Украины российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. К северу от Токмака появился новый укрепрайон с обеих сторон автодороги, ведущей к недавно освобожденному ВСУ с. Роботино", – отметил мэр.


По его информации, на административной границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций оккупанты начали загонять бетоновозы.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах продления войны против Украины (т.н. "СВО") до 2025 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия — это раздутый миф". Он призывал Запад не "ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну", а поставить задиру на место – мощными поставками оружия Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны и обрисовали перспективы обозримого будущего.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3309?fbclid=IwAR0ytIZS8WV3eQ5x7s80fYBaMwCvyBU8TpdTrTwpoqD3SYMmtF_RlHCEuos
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!