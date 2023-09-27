Оккупанты возвели новый укрепрайон – какой город боятся потерять

К северу от временно оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики обустроили новый укрепленный район, очевидно опасаясь прорыва ВСУ в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэра Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Россияне продолжают строительство укреплений в Запорожской области. Чувствуя постоянный натиск Вооруженных сил Украины российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. К северу от Токмака появился новый укрепрайон с обеих сторон автодороги, ведущей к недавно освобожденному ВСУ с. Роботино", – отметил мэр.

По его информации, на административной границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций оккупанты начали загонять бетоновозы.

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