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Увеличение темпов мобилизации: в Минобороны объяснили, к чему готовиться украинцам

Пока что причин для увеличения темпов мобилизации в Украине нет

сегодня, 17:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам, и в Минобороны пока что не готовят усиление процесса, однако в зависимости от ситуации на фронтах его могут пересмотреть. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Ми-Україна" сделал замглавы Минобороны Александр Павлюк.

Увеличение темпов мобилизации: в Минобороны объяснили, к чему готовиться украинцам

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что "пока планы по мобилизации не изменялись", при этом все зависит от того, какие вызовы встанут перед страной на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессией РФ.


Александр Павлюк также подчеркнул, что защита своего государства является задачей каждого мужчины, и "надо к этому готовиться и быть готовыми".

"Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации... но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", — отметил Павлюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – ожидает ли Украину усиление мобилизации – какие ошибки важно исправить.




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