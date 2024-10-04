В России вспыхнули пожары сразу на двух нефтебазах: подробности

В России сильное пламя охватило сразу две нефтебазы. Так, в Воронежской области на территорию нефтебазы ООО "Аннанефтепродукт" упал дрон, в результате загорелась цистерна. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщил губернатор области Александр Гусев.

Удары по нефтебазам РФ. Фото: из открытых источников

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил губернатор Воронежской области.

Кроме того, в Пермском крае возник мощный пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы.

По информации телеграмм-канала Shot, пожар охватил площадь 10 тысяч квадратных метров. Сообщается, что огонь охватил ёмкости с топливом, на месте работают более 60 пожарных и 19 единиц техники. При этом причины произошедшего не указываются.

Интересно, что в Минобороны России подтвердили ночную атаку украинских дронов, но традиционно заявили, что российские средства ПВО "перехватили и уничтожили" все 113 беспилотников в четырех областях. Впоследствии в СБУ сообщили, что были атакованы склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила собственную разработку — ракету-дрон "Паляница" с 20-килограммовой боевой частью, позволяющей уничтожать критические объекты на территории России, отметил в эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, ракета-дрон сможет эффективно уничтожать военные самолеты и резервуары с нефтепродуктами, и благодаря высокой скорости российские силы не будут успевать реагировать на ее удары. Основное предназначение дрона – нанесение ударов по российской авиации на аэродромах.



