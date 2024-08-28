Нефтебазы в Ростовской области пылают, а Кремль молчит: что скрывает российская пропаганда

С территории России все больше приходит сообщений об ударах по нефтебазам, в частности, более десяти дней продолжается пожар на нефтебазе в Пролетарске, а 28 августа после громкого взрыва загорелась нефтебаза в Каменском районе Ростовской области. Несмотря на масштабные пожары, информационное пространство РФ максимально игнорирует эту тему.



Горящая нефтебаза в России. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко указывает, что рупоры Кремля пытаются избежать темы войны на российской территории и активно освещают удары по Украине.

"Информационно российская пропаганда игнорирует максимально тему. Весь фокус внимания они переводят на Покровское направление и обстрел Украины. Но это утопическая стратегия, потому что невозможность объяснить людям, почему война ведется на территории России, если Путин гарантировал, что этого не будет, дает сбой по фазе и это уже накопительный эффект. Медленно, но накопление вопросов будет отражаться на проблемах с мобилизацией в РФ", – считает Коваленко.

Украинский лейтенант указывает, что России все сложнее мобилизовать население на войну даже за финансовое вознаграждение. Кроме того, Минобороны РФ может испытывать проблемы с численностью войск в Крыму.

"Сам факт, что большие деньги уже не дают возможности мобилизовывать количество людей, способных воевать по всем направлениям одинаково, проверяется просто – идея России раздавать землю в Крыму за контракт является признаком того, что там критически важно поднимать показатели", — отмечает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение Украины не продолжать транзит российского газа.

Также "Комментарии" писали, что подсчитаны потери Украины и России в боях в Курской области.