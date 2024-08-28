Нефтебазы в Ростовской области пылают, а Кремль молчит: что скрывает российская пропаганда

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Slava Kot
С территории России все больше приходит сообщений об ударах по нефтебазам, в частности, более десяти дней продолжается пожар на нефтебазе в Пролетарске, а 28 августа после громкого взрыва загорелась нефтебаза в Каменском районе Ростовской области. Несмотря на масштабные пожары, информационное пространство РФ максимально игнорирует эту тему.
Горящая нефтебаза в России. Фото из открытых источников
Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко указывает, что рупоры Кремля пытаются избежать темы войны на российской территории и активно освещают удары по Украине.
Украинский лейтенант указывает, что России все сложнее мобилизовать население на войну даже за финансовое вознаграждение. Кроме того, Минобороны РФ может испытывать проблемы с численностью войск в Крыму.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение Украины не продолжать транзит российского газа.
Также "Комментарии" писали, что подсчитаны потери Украины и России в боях в Курской области.
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