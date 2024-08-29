Враг в панике: Украина готовится жечь российские аэродромы и нефтебазы

Украина представила собственную разработку — ракету-дрон "Паляница" с 20-килограммовой боевой частью, позволяющей уничтожать критические объекты на территории России, отметил в эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Пожар на нефтебазе

По словам Коваленко, ракета-дрон сможет эффективно уничтожать военные самолеты и резервуары с нефтепродуктами, и благодаря высокой скорости российские силы не будут успевать реагировать на ее удары. Основное предназначение дрона – нанесение ударов по российской авиации на аэродромах. Боевая часть в 20 килограммов способна нанести повреждения, которые невозможно будет восстановить при прямом попадании. Даже при ударе рядом, повреждение фюзеляжа самолетов неизбежно.

"Паляница" оснащена турбореактивными двигателями, позволяющими быстро долетать до аэродромов. Ранее российские военные, замечая украинские дроны-камикадзе, перемещали свои самолеты на другие локации, но теперь времени для реакции будет гораздо меньше, отметил Коваленко.

Кроме того, ракета-дрон способна наносить удары по другим объектам, таким как резервуары с нефтепродуктами, которые россияне пытаются защитить сетками и другими укрытиями, но этого будет недостаточно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президент Владимир Зеленский сообщил , что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". В частности, по его словам, Украина получила новый метод возмездия агрессору. При этом Зеленский подчеркнул, что враг был поражен. Президент добавил, что России будет очень сложно, сложно даже сказать, что именно прилетело.



