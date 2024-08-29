logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг в панике: Украина готовится жечь российские аэродромы и нефтебазы
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг в панике: Украина готовится жечь российские аэродромы и нефтебазы

Украинская «Паляница» будет эффективно уничтожать вражескую авиацию, времени на ее перемещение у россиян нет

сегодня, 12:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина представила собственную разработку — ракету-дрон "Паляница" с 20-килограммовой боевой частью, позволяющей уничтожать критические объекты на территории России, отметил в эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Враг в панике: Украина готовится жечь российские аэродромы и нефтебазы

Пожар на нефтебазе

По словам Коваленко, ракета-дрон сможет эффективно уничтожать военные самолеты и резервуары с нефтепродуктами, и благодаря высокой скорости российские силы не будут успевать реагировать на ее удары. Основное предназначение дрона – нанесение ударов по российской авиации на аэродромах. Боевая часть в 20 килограммов способна нанести повреждения, которые невозможно будет восстановить при прямом попадании. Даже при ударе рядом, повреждение фюзеляжа самолетов неизбежно.

"Паляница" оснащена турбореактивными двигателями, позволяющими быстро долетать до аэродромов. Ранее российские военные, замечая украинские дроны-камикадзе, перемещали свои самолеты на другие локации, но теперь времени для реакции будет гораздо меньше, отметил Коваленко.

Кроме того, ракета-дрон способна наносить удары по другим объектам, таким как резервуары с нефтепродуктами, которые россияне пытаются защитить сетками и другими укрытиями, но этого будет недостаточно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президент Владимир Зеленский сообщил , что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". В частности, по его словам, Украина получила новый метод возмездия агрессору. При этом Зеленский подчеркнул, что враг был поражен. Президент добавил, что России будет очень сложно, сложно даже сказать, что именно прилетело.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/ukrayina-rozrobila-raketu-dron-palyanitsya-po-yakih-tsilyah-zmozhe_n2628543
Теги:

Новости

Все новости