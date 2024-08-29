Враг в панике: Украина готовится жечь российские аэродромы и нефтебазы

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Ткачик Олеся
Украина представила собственную разработку — ракету-дрон "Паляница" с 20-килограммовой боевой частью, позволяющей уничтожать критические объекты на территории России, отметил в эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Пожар на нефтебазе
По словам Коваленко, ракета-дрон сможет эффективно уничтожать военные самолеты и резервуары с нефтепродуктами, и благодаря высокой скорости российские силы не будут успевать реагировать на ее удары. Основное предназначение дрона – нанесение ударов по российской авиации на аэродромах. Боевая часть в 20 килограммов способна нанести повреждения, которые невозможно будет восстановить при прямом попадании. Даже при ударе рядом, повреждение фюзеляжа самолетов неизбежно.
Кроме того, ракета-дрон способна наносить удары по другим объектам, таким как резервуары с нефтепродуктами, которые россияне пытаются защитить сетками и другими укрытиями, но этого будет недостаточно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президент Владимир Зеленский сообщил , что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". В частности, по его словам, Украина получила новый метод возмездия агрессору. При этом Зеленский подчеркнул, что враг был поражен. Президент добавил, что России будет очень сложно, сложно даже сказать, что именно прилетело.
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