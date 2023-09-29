В России установили памятник Пригожину

На месте гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области России установили памятник. Его поставили в районе села Куженкино, где потерпел крушение борт с главарями наемников. Об этом сообщают "Комментарии".

Памятник Пригожину в России

Памятный знак представляет из себя каменный валун с эмблемой ЧВК "Вагнер" и его слоганом. Рядом с памятным камне установлен флагшток со знаменем наемников, которые воевали за деньги, отстаивая интересы путинской России в Африке, на Ближнем Востоке и в Украине. В Украине вагнеровцы появились уже в 2014 году на Донбассе. Со началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину они стали принимать активное участие в боях и "прославились" многочисленными военными преступлениями. В частности, им приписывали СМИ отрезание головы украинскому военнопленному.

Основные свои потери вагнеровцы понесли в боях за Бахмут, который они смогли захватить, потеряв десятки тысяч бойцов, среди которых преобладали заключенные. По мнению самого Пригожина большие потери были вызване не только активным сопротивлением Сил обороны Украины, но и недостаточным снабжением со стороны Минобороны РФ. Он публично обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в организации "снарядного голода" для его ЧВК. В СМИ выдвигалась и другая версия конфликта — якобы Шойгу и Пригожин стали конфликтовать из-за подрядов на поставку еды армии.

Так или иначе, но 23 июня Пригожин поднял мятеж, который назвал "маршем справедливости". Вместе со своими наемниками он захватил Ростов-на-Дону и пошел на север. Не встретив практически никакого сопротивления, он остановился за 200 километров от Москвы. Как стало известно позже, при посредничестве президента Белоруси Александра Лукашенко была достигнута договоренность об остановке "марша". Пригожину Лукашенко были даны гарантии безопасности и возможность уйти в Белорусь. Туда переместилась ЧВК, разбив под Осиповичами полевой лагерь. Уголовное дело в отношении Пригожина было закрыто.



23 августа 2023 года на территории Тверской области во время следования из Шереметьева в Санкт-Петербург упал самолет "Embraer Legacy 600", в результате чего погибли 10 человек. Вместе с семью вагнеровцами, среди которых был Пригожин и командир ЧВК Уткин, погибли два пилота и стюардесса.

Похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга.

Тем временем, в НАТО призвали готовиться к долгосрочной конфронтации.

В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы "шпионов".

А на фронте появятся "обновленные" вагнеровцы.

