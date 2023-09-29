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В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы "шпионов"

ФСБ РФ рапортует о задержаниях "диверсантов" и "шпионов"

сегодня, 13:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Крым Реалии".

В Крыму после ударов по военным объектам ФСБ каждый день задерживает якобы "шпионов"

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

В частности, 29 сентября ФСБ РФ заявила о задержании жителя Керчи по подозрению в "шпионаже". 45-летний мужчина якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору".


Днем ранее российские силовики также заявили о задержании в Севастополе мужчины по подозрению в "госизмене".

Якобы он "по заданию украинской разведки" устроился строить фортификационные сооружения в Крыму.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/krymrealii/25536?fbclid=IwAR2Mv0wV7-gBGjL2edDlFGjSpTx1nOxWNqabp5lBofVbiHhfY6tGjdfvkS0
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