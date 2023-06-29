В России сообщили, сколько украинских детей получили в РФ "предварительную опеку"

Только в Ростовской области РФ в 2022 году передано под "предварительную опеку" 1184 украинских ребенка, которые прибыли "без законных представителей с территорий Донбасса и Украины". Об этом, как сообщают "Комментарии", сказано в отче о деятельности правительства Ростовской области РФ за минувший год.



Россия похитила в Украине тысячи детей

Как пишет онлайн-издание "Важные истории", в конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в российские семьи было устроено 380 детей, вывезенных с территорий Украины. Ту же цифру она называла в марте, апреле и июне 2023 года.

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При этом журналисты отмечают, что дети, прибывшие в Россию из Украины могут иметь разный статус. Это могут быть дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей на войне. Кроме того, в статистике могли быть учтены дети, прибывшие в Россию без родителей, но в сопровождении бабушек, тети или других родственников. Здесь могут быть учтены и массово вывезенные в Россию воспитанники детских учреждений. Обычно опеку над ними оформляет директор учреждения.

СМИ ссылаются на отчет министерства просвещения РФ, в котором сказано, что в 2022 году в Ростовской области под "предварительную опеку" отдали 534 ребенка. Поэтому, вероятно, остальные дети, упомянутые в отчете правительства Ростовской области, были распределены в другие регионы РФ. По открытым источникам расследователи установили местонахождение 290 детей из Украины. Они проживают теперь в 23 регионах России, в том числе Новосибирской (47 детей), Московской (как минимум 30), Калужской (25), Нижегородской (24) областях и Ямало-Ненецком автономном округе (21 ребенок).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине известно поименно о 19393 украинских детях, вывезенных Россией из Украины. При этом потенциально депортации из Украины могли быть подвергнуты 200 тысяч детей. Именно столько проживало несовершеннолетних на оккупированных сейчас Россией землях.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в похищении украинских детей. После этого Путин не выезжал из России, а МВД РФ объявило в розыск одного из судей МУС.

Тем временем, путинские гранты направят на "патриотическое воспитание" украинских сирот.

А National Geographic анонсирует революционные изменения.