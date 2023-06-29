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National Geographic анонсирует революционные изменения: уволили всех штатных журналистов

Один из самых популярных журналов объявил о значительных изменениях в своей работе

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Самый известный американский журнал о природе National Geographic увольняет всех оставшихся на полный рабочий день журналистов. Изменения также коснутся многих других аспектов издания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

National Geographic анонсирует революционные изменения: уволили всех штатных журналистов

National Geographic анонсирует революционные перемены. Фото из открытых источников

Жертвами революционных изменений стали прежде всего штатные сотрудники журнала. С июля издание уволит 19 штатных журналистов и репортеров, то есть всех, кто работал полный рабочий день. Таким образом, National Geographic будет формировать контент из фрилансеров, а остальную информацию будет собирать редакция журнала.


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Это не первое сокращение National Geographic. В прошлом году компания уволила шесть журналистов. Однако в этот раз изменения затронут и штатные фотографы, с которыми National Geographic также прекратит сотрудничество, а именно издание с нового года перестанет выходить в бумажном варианте. Такая информация вызвала беспокойство, что журнал перестанет существовать, однако в National Geographic опровергли это.

"Кадровые изменения не повлияют на планы компании по продолжению публикаций ежемесячника, а скорее позволят большую гибкость в рассказе разных историй и охвате аудитории там, где она есть, на многих наших платформах", – говорит представитель National Geographic Крис Альберт.

National Geographic выходит в США с 1888 г. Характерный ежемесячник с обложкой в желтой рамке охватил более десятка миллионов американцев в период своего расцвета в 1980-х годах. Сейчас у него менее 2 миллионов подписчиков. В 2015 году его купил 21st Century Fox, а затем Disney, регулярно сокращавший расходы на журнал.

Ранее портал "Комментарии" писал, что и Австралии обнаружили безухого дракона.

Также "Комментарии" сообщали об африканских крысах-сапёрах, которые будут разминировать Нагорный Карабах.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/06/28/media/national-geographic-magazine-staff-writers/index.html
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