Путинские гранты направят на "патриотическое воспитание" украинских сирот

Фонд грантов президента РФ выделил миллионы рублей на проекты по "патриотическому воспитанию" украинских сирот и беженцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си, которая изучила список победителей конкурса грантов.

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В Ростовской области почти 3 миллиона рублей получил проект "Помощь детям-сиротам Донбасса". Авторы обозначают, что одна из его задач — "организация патриотического воспитания детей-сирот — учащихся детдомов ЛНР/ДНР и членов приемных семей с использованием возможностей донского казачества".

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"Некоторые дети из освобожденных территорий, попавшие в детские дома, были воспитаны в украинской парадигме, и сейчас проходят сложный и травмирующий психологический процесс смены Родины. Их также необходимо поддержать, как путем уменьшения стресса, так и привив традиции патриотизма и русского мира", — так звучит цитата из обоснования этого проекта.

Еще один похожий проект — "К истокам" в Белгородской области. Своими задачами авторы называют "повышение лояльности вынужденных переселенцев к политическому курсу РФ" и "создание системы духовно-нравственного просвещения граждан, прибывших в г. Белгород из Украины". Проект получил президентский грант на 1 миллион рублей.

Детей из самопровозглашенных ДНР и ЛНР также готовят для поступления в российские военные вузы. Проект под названием "Готовлюсь Родину защищать" из города Новошахтинска Ростовской области получил грант на повышение физической подготовки детей и подростков "для сдачи спортивных нормативов в вузы МВД, ФСБ, МЧС, Министерства обороны, Кадетские корпуса и училища военной направленности". Авторы проекта особо уточняют, что в их целевую группу входят в том числе "98 детей и подростков 6,5-18 лет прибывших из ЛНР и ДНР". Инициатива получила президентский грант в размере 2,5 млн рублей.

Напомним, что Украина заявляла, что в ходе войны Россия силой переместила 16 тысяч украинских детей на территорию РФ. Некоторых из них уже усыновили российские семьи. Для розыска этих детей Польша и Єврокомісія инициировали новую программу.

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