В России скоро будет второе военное восстание – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Секретарь Совета Нацбезопасности Алексей Данилов заявил, что Россия стоит на пороге нового военного восстания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Данилова.

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Алексей Данилов считает, что неспособность Кремля совершить повторное наступление на Киев скоро превратится в необходимость готовиться к новому бунту в России.

"Нынешняя ситуация для Кремля такова, что нереализованное желание повторного наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться ко встрече второго похода на Москву", — заявил Данилов.

По словам украинского чиновника, "это событие не слишком далеко во времени". Кроме того, Данилов напоминает, что у России все больше растет недовольство от войны в Украине.

"Выдавленную из тюбика пасту – рост протестов недовольных разных цветов в России – назад не запихнуть...", — написал Данилов.

Заявления секретаря Совета Нацбезопасности Алексея Данилова появились вскоре после очередной атаки дронов по Москве. Советник МВД Алексей Геращенко заявил, что удары по элитному бизнес-центру в столице России – это "символ российского провала "спецоперации"". Геращенко объясняет, что атака на место размещения трех российских министерств и офисы элитных бизнесменов показывает беззащитность России, в том числе для привилегированной части общества.

Напомним, что в июне лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал с Ростова поход на Москву, однако через 36 часов было достигнуто мировое соглашение между мятежником и руководством Кремля.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Шойгу рассказал, почему Россия увеличила интенсивность ударов по Украине.

Также "Комментарии" сообщали о Зеленском, который рассказал, сколько еще проживет Путин.